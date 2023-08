Grote bosbrand trekt naar Canadese provinciehoofdstad

Personeels­lid British Museum verdacht van stelen kostbaarhe­den: ‘Hoogst ongebruike­lijk incident’

Een medewerker van het British Museum in Londen is ontslagen nadat uit het museum meerdere voorwerpen waren ‘verdwenen, gestolen of beschadigd’. Het zou gaan om gouden juwelen, edelstenen en glas daterend van tussen de 15e eeuw voor Christus en de 19e eeuw na Christus. De politie is een onderzoek gestart, meldt het nationale museum van het Verenigd Koninkrijk.