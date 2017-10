Grote demonstratie tegen afscheiding Catalonië

Vanochtend verzamelden al zo'n duizend tegenstanders zich bij het kantoor van de Guardia Civil in de hoofdstad van Catalonië. Inmiddels zijn zij de straten op gegaan, samen met enkele maatschappelijke organisaties. Het protest is georganiseerd door Societat Civil Catalana (SCC) onder het motto 'Genoeg! Terug naar het gezonde verstand'. Dat meldt de Catalaanse krant El Periódico . De SCC organiseert de demonstratie omdat ze wil dat de Catalaanse premier Carles Puigdemont afziet van zijn plan om volgende de week de onafhankelijkheid uit te roepen in de regio. De organisatie spreekt van 'dwaasheid', omdat de onafhankelijkheidsverklaring zonder toestemming van de Spaanse regering zou worden afgekondigd.

Onrust

De onrust in Catalonië is ontstaan na het referendum van vorige week zondag, waarbij met een meerderheid van 90 procent voor onafhankelijkheid werd gekozen. Het referendum was daarentegen niet goedgekeurd door de Spaanse regering en is in die zin illegaal.