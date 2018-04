Grote haaien zwemmen zeer dicht aan de kust in Spanje

VideoIn Spanje zijn in korte tijd meerdere grote haaien gezien die zeer dicht bij de kust zwommen. Het gaat vermoedelijk steeds om de blauwe haai. De dieren van bijna twee meter werden gefilmd door twee jongens en een visser. Blauwe haaien zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen, maar kunnen wel venijnig bijten als ze zich bedreigd voelen.

Er komen tientallen haaiensoorten voor in de Middellandse Zee, maar ze worden doorgaans niet veel gezien langs de stranden. Als er wel een haai wordt gespot, gaat het meestal om de blauwe haai. Deze week werd een blauw exemplaar gespot in de haven van Allicante, in de wijk San Gabriel. Grofweg een week eerder zwom een blauwe haai ongeveer vijftig kilometer zuidelijker in de haven van Torrevieja.

Volgens deskundigen komen haaien dicht bij de kust als ze ziek of gedesoriënteerd zijn of als ze willen 'relaxen'. Haaien moeten voor hun zuurstof in beweging blijven en aan de kust kunnen ze in de onrustige branding met meer gemak aan zuurstof komen.

Rode vlag

Helemaal ongevaarlijk zijn de blauwe haaien niet. In de zomer van 2016 werd een 40-jarige man in Arenales del Sol, in de buurt van Alicante, gebeten. Hij had enkele flinke hechtingen nodig in zijn hand. De kustwacht hees meteen de rode vlag. Toen het water weer werd vrijgegeven, kwamen veel badgasten niet verder dan wat schielijk pootjebaden.

Volledig scherm Een flinke jongen kwam even neuzen aan de kust. © YouTube