‘Grote hervormingen’ op komst voor Russisch leger: Poetin beveelt nieuwe generaal om Donbas voor maart volledig in te nemen

De strijdkrachten van Rusland zullen ‘grote veranderingen’ ondergaan in de komende jaren, dat heeft het Russische ministerie van Defensie verklaard. Moskou wil onder andere het aantal militairen verhogen tot 1,5 miljoen. Poetin heeft ook zijn nieuwe opperbevelhebber opgedragen om de regio Donbas voor maart volledig in te nemen.

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu wil van 2023 tot 2026 grote hervormingen doorvoeren. ,,Alleen door de belangrijkste elementen van onze strijdkrachten te versterken, is het mogelijk om onze veiligheid te garanderen en de nieuwe delen van Rusland (de geannexeerde gebieden in Oekraïne, red.) te beschermen.”

Vorige maand had Poetin al zijn doelstellingen voor 2023 vastgelegd tijdens een vergadering met de hoogste verantwoordelijken binnen het Russische leger. Hij beloofde zijn strijdkrachten nieuwe wapens voor de oorlog in Oekraïne en verklaarde dat de troepen alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben en dat er geen financiële grenzen zijn. Volgens de defensieminister was het toen al ‘noodzakelijk’ om de Russische manschappen met 1,5 miljoen uit te breiden en om de leeftijdslimiet voor militaire dienst te verhogen.

‘Donbas volledig innemen’

Daarnaast wil Poetin ook de Donbas-regio (de provincies Donetsk en Loehansk) voor maart volledig innemen, dat meldt The Kyiv Independent. Hij heeft zijn nieuwe opperbevelhebber, Valeri Gerasimov, opgedragen om die klus te klaren. ,,Het doel is om Donbas te veroveren en daar een veiligheidszone te vormen vóór maart”, schrijft de krant.

In september had de Russische president de annexatie aangekondigd van de regio’s Donetsk, Loegansk, Cherson en Zaporizja, na referenda die niet erkend worden door Kiev en de internationale gemeenschap. Vandaag zijn nog delen, zoals de stad Cherson, in Oekraïense handen. Poetin gaf al eerder toe dat de situatie in de vier regio’s ‘zeer moeilijk’ is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Alles verloopt volgens plan’

De Russische legerleiding komt steeds meer onder druk te staan door de nederlagen en mislukkingen in de oorlog tegen Oekraïne. Onder meer Wagner-baas Jevgeni Prigozjin heeft al meermaals in het openbaar verwijten geuit aan de top in Moskou. Volgens die laatste is er echter geen vuiltje aan de lucht. ,,Alles verloopt volgens de plannen van het ministerie van Defensie en de generale staf, laat hij optekenen”, verklaarde Poetin vorige week nog.

Volledig scherm De Russische stafchef Valeri Gerasimov tijdens een militaire beurs in Moskou in augustus vorig jaar. © REUTERS