Grote olielekkage bij kust van Californië, burgemeester spreekt van 'ecologische ramp’

VideoDoor een lekkage van ruwe olie bij een booreiland in de Stille Oceaan is er bij de Amerikaanse kuststad Huntington Beach een olievlek ontstaan met een oppervlakte van 34 vierkante kilometer, zo'n 6800 voetbalvelden.

Kim Carr, de burgemeester van Huntington Beach, spreekt van een ‘ecologische ramp’ in het gebied dat zo’n 65 kilometer ten zuiden van metropool Los Angeles ligt. Tussen de teer en olie door spoelen er veel dode vissen aan en de vogels zijn besmeurd met olie. Ze heeft de stranden, die normaal druk bezocht worden door surfers en zonaanbidders, afgesloten om de ramp voor zover mogelijk te beheersen.

In totaal wordt geschat dat het om zo'n 573.000 liter olie gaat dat via een gesprongen pijpleiding in de oceaan terecht is gekomen. Dat is bij lange na niet de grootste lekkage ooit aan de Californische kust. In 1969 lekte bijna 14 miljoen liter olie de oceaan in bij Santa Barbara. Toch is het niet niks.

Wat de precieze oorzaak is van de leidingbreuk is nog niet bekend. Amplify Energy, de organisatie achter de olieboringen in het gebied, heeft inmiddels bekendgemaakt de lekkende leiding te hebben afgesloten.

Een Amerikaanse wulp loopt door het met olie bedekte water aan de kust bij Huntington Beach. Een olieleiding is daar gesprongen, wat heeft gezorgd voor een lekkage van zo'n 500.000 liter olie.

Rampgebied

Met man en macht wordt er gewerkt om de olie weer uit zee te krijgen. Door middel van een drijvende barrière proberen ze ervoor te zorgen dat de olie niet verder de natuurgebieden in stroomt. Toch moet er nog veel gedaan worden, vertelt burgemeester Carr tijdens een persconferentie: ,,Onze moerassen worden aangetast en delen van onze kustlijn zijn bedekt met olie.”

Michelle Steel, de Republikeinse vertegenwoordiger van het gebied in het Huis van Afgevaardigden, heeft een brief naar president Joe Biden gestuurd om de lekkage uit te roepen tot ‘major disaster’, een grote ramp. Hierdoor zou een spaarpot van federaal overheidsgeld vrijkomen om te besteden aan de schoonmaak, en dat is hard nodig. ,,Dit is een serieuze ramp”, aldus Steel.

Door de lekkage borrelt de discussie over oliewinning aan de Californische kust weer op. Cottie Petrie-Norris, Democratisch lid van het staatsbestuur, noemt de ramp in een gesprek met nieuwszender CNN ‘een oproep om tot actie te komen tegen het boren bij onze kostbare stranden.’ Dat het lokale ecosysteem wordt aangetast is onvermijdelijk, zegt ze.

Gigantische hoeveelheden teer spoelen aan bij de stranden van Huntington Beach.

