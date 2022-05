Grote volkswoede in Sri Lanka: tientallen huizen van politici in brand, leger mag vandalen neerschieten

Afgelopen nacht staken demonstranten in Sri Lanka tientallen huizen van politici in brand. De premier is gisteren dan wel opgestapt, na weken van protesten, maar de volkswoede blijft groot. Ondertussen krijgen veiligheidsdiensten de opdracht om meteen te schieten bij vandalisme of als er geplunderd wordt.

Inwoners van Sri Lanka zijn woedend en richten zich zowel tegen premier Mahinda Rajapaksa als zijn broer Gotabaya Rajapaksa, die president is van het land. Al wekenlang roepen zij om hun vertrek vanwege de grote economische crisis waar het land onder lijdt. Maandag bereikte het geweld zijn hoogtepunt en kondigde de premier zijn vertrek aan, maar dat is niet genoeg voor de demonstranten. Om zijn veiligheid te garanderen is hij vanochtend geëvacueerd uit zijn officiële residentie.

Gisteren kwam het nog tot een gewelddadige confrontatie tussen enkele duizenden voor- en tegenstanders van de regering bij het huis van de premier in de hoofdstad Colombo. Daarbij vielen minstens acht doden, onder wie twee agenten, en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond.

Afgelopen nacht werden ook zeventig huizen en gebouwen in brand gestoken van familieleden van de premier, de president en van andere (ex-)politici. De gebouwen zijn volledig verwoest. Ook nog eens 150 voertuigen, zoals bussen, auto’s en tweewielers, werden beschadigd.

De politie zette tijdens de protesten een waterkanon en traangas in om de mensen uit elkaar te drijven. Inmiddels krijgt de politie ondersteuning van het leger en is er per direct een straatverbod ingesteld. De president liet via Twitter weten het geweld te veroordelen, van welke kant het ook komt. De regering heeft ook de veiligheidsdiensten in het land de opdracht gegeven om meteen te schieten bij vandalisme of als er geplunderd wordt.

Wanbeleid regering

De onvrede in Sri Lanka is veroorzaakt door grote prijsstijgingen en tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Het land kon ook buitenlandse schulden niet meer terugbetalen. De Aziatische eilandstaat is economisch sterk afhankelijk van toeristen, maar die bleven de laatste jaren weg door terroristische aanslagen en de coronacrisis. Volgens de bevolking is de huidige situatie ook de schuld van het wanbeleid van de regering.

Die regering wordt al jarenlang gedomineerd door de familie Rajapaksa. Voor de protesten waren er nog 5 familieleden aan de macht, vorige maand stapten er drie met de meerderheid van de regering op. De overige twee waren de broers, waar enkel de president nog van overblijft. Waarschijnlijk zullen de protesten aanblijven totdat ook hij zijn functie neerlegt.

