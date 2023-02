Gummybeertjes die je heel high maken: Nederlander opgepakt na vondst drugslab Barcelona

In Barcelona is afgelopen week een Nederlandse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. De man produceerde samen met twee anderen grote hoeveelheden cannabis die hij in de vorm van gekleurde gummybeertjes op de Europese markt verkocht, zo bevestigt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het gaat volgens de Spaanse autoriteiten om kleurrijke snoepjes die een hoge concentratie tetrahydrocannabinol (THC) bevatten. THC is de belangrijkste werkzame stof in cannabis en zorgt ervoor dat gebruikers high worden. Het effect van één snoepje is veel groter dan bij het roken van een joint. Zo kunnen na gebruik van zeer kleine hoeveelheden al evenwichtsstoornissen, angst, paranoia, hallucinaties en hartritmestoornissen optreden. Dit kan ook uitmonden in snel verlies van bewustzijn of juist in agitatie, gewelddadig en/of psychotisch gedrag. De snoepjes vormen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, aldus het ministerie.

Deep Web

Het onderzoek begon na het onderscheppen van een reeks postpakketzendingen naar verschillende delen van Europa, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. De Nederlander ontving de bestellingen via gecodeerde berichten en via het zogeheten Deep Web, het onderdeel van het internet dat niet toegankelijk is via reguliere zoekmachines.



De drugs werden geproduceerd in een drugslab in een flatje in het centrum van Barcelona. De Guardia Civil deed een inval in de woning en hield drie mensen aan: de Nederlander en twee andere mannen van Russische en Britse afkomst. Zij hoorden volgens het ministerie bij een internationale bende die zich op grote schaal bezighoudt met het handelen in (hard-)drugs. Hun identiteit is niet bekendgemaakt.

Duizenden wietsnoepjes

In het lab werden zo’n 70 zendingen onderschept, bestaande uit 5000 marihuanasnoepjes, 12 kilogram marihuana en 6 kilogram hasj. Ook zijn er in de flat tal van materialen aangetroffen die worden gebruikt voor de productie, verpakking en distributie van de drugs.

Het onderzoek naar de criminele bende is in volle gang.

