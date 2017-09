Haags stel over Irma: Het was heel spooky, we deden geen oog dicht

De drie zouden vandaag met TUI Fly zijn teruggevlogen naar Nederland maar de vlucht werd geschrapt vanwege orkaan Irma. ,,Volgens de laatste berichten vertrekt er vannacht een toestel van Schiphol waarmee we morgen om 11.15 uur plaatselijke tijd (17.15 uur Nederlandse tijd) terugvliegen. Via Miami, waar ook gestrande reizigers opgepikt moeten worden." Tanja Bakvis, haar zusje en Carlos Reibestein deden afgelopen nacht in hun hotelkamer geen oog dicht tijdens het overtrekken van orkaan Irma. Dat ging gepaard met zoveel natuurgeweld dat ze zich grote zorgen maakten. ,,Vanaf een uurtje of acht 's avonds begon het steeds harder te regenen en waaien. De regen en wind beukten tegen de ramen. We vreesden dat er elk moment een boomtak of andere losgerukte voorwerpen doorheen zouden vliegen. We mochten onze kamer echter niet uit. De hoteldirectie had alle gasten verboden dat te doen. Het zwaartepunt van de orkaan raasde afgelopen nacht met veel lawaai over ons heen. Het was heel spooky", zegt de Haagse terugblikkend.

Ze wisten voor vertrek dat er mogelijk een orkaan over Florida zou trekken maar hadden geen idee of dat daadwerkelijk zou gebeuren. Bakvis: ,,Uit voorzorg hebben we alles wat we wilden bezoeken in vier dagen gepropt: van pretparken tot outlet stores. Ondanks het mooie weer was het geen relaxte vakantie. We hebben ons de hele tijd druk gemaakt over de orkaan. Waar we ook kwamen, overal ging het erover. Daardoor zaten we in onze vakantievilla in Davenport ook telkens op het internet de laatste informatie te bekijken. Je kon de televisie niet aanzetten of het ging wéér over Irma. Er was geen ontsnappen aan. Je maakt jezelf zo gek dat we besloten: Laat Irma maar over ons heen komen, we zien het wel. Uiteindelijk valt de schade hier mee. Door het raam zie ik overal omgewaaide palmbomen en takken maar het is niet zo erg als aan de kust."