Haai sleurt vrouw aan vinger het water in: 'Dit was een blondje dat iets doms deed'

Met een grote zuigkracht zoog de haai de rechterwijsvinger van de vrouw in zijn mond, tussen de rijen vol scherpe tanden. De zuigkracht was zo sterk dat de vrouw van de boot het water in getrokken werd toen de haai weg probeerde te zwemmen. ,,Ik denk dat de haai net zo in shock was als ik”, zegt Brunning tegen de Australische The Sunday Times. ,,De enige manier waarop ik het kan beschrijven is dat ik een enorme druk voelde en het voelde alsof mijn vinger tot op het bot werd versnipperd. Ik kwam weer boven en ik riep meteen dat ik m’n vinger had verloren.”

Haar vrienden en de crew kwamen meteen in actie en haalden haar uit het water en checkten onmiddellijk haar vinger, die ze gelukkig nog had, al was die wel gewond. Het ongeluk gebeurde op de derde dag van de twee weken durende vakantie, maar Brunning besloot, nadat ze enigszins gekalmeerd was, om haar vakantie niet te laten vergallen door het incident en aan boord te blijven.