Haaien worden beter beschermd, handel in vinnen moet teruggedrongen worden

Afgevaardigden uit 183 landen stemden unaniem in met de betere bescherming, op een conferentie in Panama.De handel in hamer- en requiemhaaien en verwante soorten komt nu onder streng toezicht onder CITES, de conventie inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. Een land dat producten op de CITES-lijst wil verhandelen moet een vergunning afgeven aan exporteurs nadat wetenschappers hebben vastgesteld dat er door de handel geen schade wordt toegebracht aan wilde populaties.

Volgens een Panamese afgevaardigde betekent het ‘historische’ besluit dat een groot aantal haaien, goed voor 90 procent van de markt, bescherming krijgt. In landen als China, Taiwan en Japan wordt haaienvinnensoep als een delicatesse gezien. In de mondiale handel in haaienvinnen gaat jaarlijks circa 500 miljoen euro om. Een kilo kan tot wel 1000 euro opbrengen. Jaarlijks worden volgens schattingen tussen de 63 miljoen en 273 miljoen haaien gedood, vooral voor hun vinnen. Vissers gooien de rest van het dier vaak terug in de oceaan.

Uitsterven voorkomen

,,Dit zal worden herinnerd als de dag waarop we het tij keerden om het uitsterven van haaien en roggen in de wereld te voorkomen”, reageerde Luke Warwick, directeur haaienbescherming van de Wildlife Conservation Society. Volgens hem dreigen meerdere haaiensoorten uit te sterven.

CITES, dat in 1975 van kracht werd, heeft internationale handelsregels opgesteld voor meer dan 36.000 wilde soorten. In 2013 werden voor het eerst handelsbeperkingen opgelegd voor sommige haaiensoorten. Japan en Peru hadden op de top in Panama tevergeefs geprobeerd het aantal te beschermen haaiensoorten te verlagen, maar het werden er 54. Andere soorten waarover werd gedebatteerd waren glaskikkers, krokodillen, gitaarvissen en sommige soorten schildpadden.