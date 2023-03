Hand vast in deur trein: vrouw kilometerslang meegesleurd in Duitsland

Een treinreiziger in Duitsland is maandagavond op erg ongelukkige wijze zwaargewond geraakt. De 39-jarige vrouw stapte op een station uit de verkeerde kant uit de wagon. Toen zij op het trapje stond en haar fout inzag was het al te laat. De deur van de trein ging dicht en haar hand kwam vast te zitten. De trein reed door naar het volgende station.

Een conducteur merkte de hand in de deur maandagavond rond 19.00 uur op in de rijdende trein tussen Donauwörth (Beieren) en Aalen (Baden-Württemberg), ten noordwesten van München. Hij drukte snel op de noodrem waarna de trein vlak voor het station in Nördlingen tot stilstand kwam. Buiten de deur werd de vrouw aangetroffen. Ze was ernstig gewond geraakt ‘aan voeten, benen en bovenlichaam’, zo melden lokale media op basis van een politieverklaring.

De gewonde reiziger werd naar een ziekenhuis in Nördlingen vervoerd waar ze de nodige zorg ontving. Hoe haar situatie nu is, dat is volgens lokale media nog onbekend. De andere reizigers werden ook uit de trein gehaald.

De politie vermoedt dat de vrouw op een van de stations voor Nördlingen de deur aan de verkeerde kant van de trein, dus niet aan de kant van het perron, opende en uitstapte. ‘Toen ze de fout blijkbaar opmerkte en weer in de trein wilde stappen, ging de treindeur dicht’, luidt het politiebericht. ‘De trein zette zijn reis voort en sleepte de vrouw blijkbaar kilometers mee’.

De politie van Dillingen is een onderzoek gestart. Onduidelijk is hoeveel kilometer de vrouw is meegesleurd door de trein, maar het laatste station voordat haar hand ontdekt werd, ligt op ongeveer vier kilometer afstand. Het eerste station na Aalen ligt op dertig kilometer afstand. Omdat er volgens de politie maar vijf reizigers in de trein zaten, heeft niemand het ongeval zien gebeuren.

Volgens lokale media bestond de trein uit wagons die zijn gebouwd tussen 1966 en 1975. Deze zouden geen mechanisme hebben dat voorkomt dat de deuren aan de andere kant van het perron kunnen worden geopend.