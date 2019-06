Hard tegen immigratie: ruk naar rechts bezorgt de Sociaaldemocraten in Denemarken wèl winst

Een boerkaverbod. De verplichting voor asielzoekers om bij aankomst in Denemarken hun juwelen en goud in te leveren om mee te betalen aan hun verblijf. De plicht aan moslimouders in achterstandswijken om hun kinderen minstens 25 uur per week naar een opvang te sturen waar ze de Deense taal en waarden leren. Het zijn maar een paar van de vele maatregelen tegen immigratie die de rechtse regering van Denemarken afgelopen jaren heeft ingevoerd met steun van Socialdemokratiet (Sociaaldemocraten). Die linkse partij, decennialang de grootste van het Scandinavische land, zit in de oppositie sinds ze de verkiezingen van 2015 grandioos verloor.



Daar lijkt na morgen verandering in te komen. Alle peilingen wijzen erop dat Socialdemokratiet (zeg maar de PvdA van Denemarken) de verkiezingen gaan winnen. En dat partijleider Mette Frederiksen (41) de jongste (en tweede vrouwelijke) premier van Denemarken wordt. De winst van haar partij bij de Europese verkiezingen gaf al een doorkijkje in die richting. Een winst die ten koste ging van de populistische Deense Volkspartij, die vier jaar geleden nog een grote zege boekte. In Brussel verliest de evenknie van de PVV nu drie van haar vier zetels. Een pijnlijke strop voor de tweede partij van Denemarken, die afgelopen jaren de rechts-liberale regering van premier Lars Løkke Rasmussen steunde. In de peilingen voor morgen staat de Deense Volkspartij ook op fors verlies.