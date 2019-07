Hardnekkige verkeersovertreder krijgt 18 maanden cel na 23ste levenslange rijverbod

De man liep op 23 december vorig jaar tegen de lamp. Hij slingerde met zijn Mercedes over de weg. In zijn bloed zat ruim één promille alcohol en bovendien had hij amfetaminen gebruikt. Volgens zijn advocaat Gino Houbrechts kampt de man met verslavingen.



De politierechter noemde de man bij de behandeling van de zaak op 21 juni ‘de ergste persoon die ik in mijn veertigjarige carrière heb meegemaakt.’ De procureur zei dat hij mensen wilde beschermen tegen de beklaagde en dat een celstraf noodzakelijk was omdat een rijverbod geen zin meer heeft.



Inmiddels is de Zonhovenaar al sinds 1998 bezig met het opeenstapelen van veroordelingen in de politierechtbank. Zijn advocaat probeerde nog een behandeling in een instelling te forceren zodat hij behandeld kon worden voor zijn verslavingen, maar het wordt dus een celstraf. Dankzij een aanpassing in de wet wordt ook de Mercedes van de vriendin van de man verbeurd verklaard. Vroeger was dat ondenkbaar, maar tegenwoordig wordt deze straf bij uitzondering uitgesproken.