Harry Dreyfuss: Kevin Spacey randde mij aan toen ik 18 was

Dreyfuss is de elfde man die naar buitenkomt met beschuldigingen in de richting van acteur Spacey. Eerder kwam Anthony Rapp naar buiten dat hij als 13-jarige last had van de ongewenste seksuele aandacht van de gelauwerde acteur.



Harry Dreyfuss stelt dat hij is aangerand in 2008 toen hij 18 jaar oud was. Zijn vader speelde in het toneelstuk Complicit in Londen dat geregisseerd werd door Spacey. ,,Het gebeurde op een avond toen we alle drie in Kevins' appartement waren waar mijn vader zijn tekst oefende. Mijn vader zag het niet en ik heb hem jarenlang niets over het incident verteld'', schrijft hij. ,,In plaats daarvan grapte ik er jarenlang over op feestjes bij wijze van goede grap.''



,,Kevin Spacey is een seksuele jager. Maar om over mijn ervaringen daarmee te praten, zag ik nooit als serieuze optie.'' Volgens de column legde Spacey zijn hand op de dij van de 18-jarige terwijl ze het script bespraken.