Harry en Meghan doen afstand van titels en krijgen geen toelage meer voor plichtplegingen

Het statement is geschreven uit naam van koningin Elizabeth II zelf, zo blijkt. Ze meldt: ‘Na vele maanden van gesprekken en meer recente discussies, ben ik blij dat we samen een constructieve en ondersteunende oplossing hebben gevonden voor mijn kleinzoon en zijn gezin’. Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde leden van mijn familie zijn. Ik erken de uitdagingen die ze hebben ervaren als gevolg van het intensief volgen van hen door de media in de afgelopen twee jaar en steun hun wens voor een onafhankelijker leven’.

En: ‘Ik wil hen bedanken voor al hun toegewijde werk in dit land, het Gemenebest en daarbuiten, en ben er bijzonder trots op hoe Meghan zo snel onderdeel van de familie is geworden. Het is de hoop van mijn hele familie dat de overeenkomst van vandaag hen in staat stelt een gelukkig en vredig nieuw leven op te bouwen.’

‘Dankbaar’

Harry en Meghan, zo blijkt uit een aanvullende verklaring van Buckingham Palace, zijn de koningin en de koninklijke familie dankbaar voor ‘de voortdurende steun bij het begin van het volgende hoofdstuk van hun leven’. En ze zullen Elizabeth altijd blijven steunen als regerend vorstin. Verder beloven ze de miljoenen overheidsgeld die werden geïnvesteerd in de renovatie van hun onderkomen Frogmore Cottage (geschat op 3 miljoen euro) terug te betalen. Dat optrekje zal wel hun ‘familiehuis’ blijven. Over hun persoonlijke beveiliging en wie dat betaalt, wil het stel niets zeggen. Wel dat het nieuwe ‘model’van kracht wordt in het voorjaar van 2020.

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan maakten begin januari bekend uit de spotlights te willen stappen als leden van het koningshuis en hun tijd te willen gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Bovendien wilden Harry en zijn Amerikaanse eega financieel onafhankelijk worden. De druk en de media-aandacht die de positie met zich meebrengt werd hen te veel. Buckingham Palace leek in eerste instantie compleet verrast door het statement van de twee. ‘Voorbarig’, klonk het.

Crisisoverleg

Vijf dagen geleden vond op Sandringham, het buitenverblijf van de Queen, een zeldzaam crisisoverleg plaats tussen de belangrijkste Britse royals. Inzet: de toekomst van Harry en Meghan. Koningin Elizabeth, prins Charles, prins William en prins Harry kwamen voor het eerst bij elkaar sinds Harry en zijn vrouw Meghan aangaven een stap terug te doen binnen de koninklijke familie en een deel van hun taken neer te willen leggen.

Na het beraad kwam de koningin (93) direct met een ongewoon persoonlijke en informele verklaring, waarin ze duidelijk maakte dat ze de situatie betreurt. ,,Mijn familie heeft een constructief gesprek gehad over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn gezin. We steunen hun wens om een nieuw leven te beginnen. Ondanks dat we liever gezien hadden dat ze fulltime lid bleven van de koninklijke familie, respecteren en begrijpen we hun verlangen om onafhankelijker te opereren, en tegelijkertijd deel uit willen blijven maken van mijn familie.’’

Prins Harry ging woensdag weer aan het werk in Londen. In de tuinen van Buckingham Palace was hij gastheer van de loting voor de Rugby League World Cup 2021. Ogenschijnlijk relaxed schudde hij glimlachend de handen van de kleine rugbyspelertjes die waren uitgenodigd. Zijn vrouw, voormalig Suits-actrice Meghan, neemt in Canada al een voorschot op het nieuwe leven dat het koninklijk paar daar wil opbouwen. Ze zouden hun oog al hebben laten vallen op een droomvilla in West-Vancouver. Hun zoontje Archie werd op 6 mei 2019 geboren.

Dat de twee het voortaan zonder een jaarlijks koninklijke toelage moeten stellen, lijkt in financiële zin geen groot probleem voor het koppel. Samen zouden ze een vermogen hebben van ruim 38 miljoen euro. Zowel Meghan als Harry hadden eigen inkomsten voordat ze in 2018 in het huwelijksbootje stapten. Meghan Markle was een succesvol actrice, terwijl prins Harry van zijn familie geld erfde en als officier in het Britse leger ook zelf geld verdiende.