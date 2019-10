Hartverscheurende foto van dakloze kleuter (5) die koude spaghetti eet gaat wereld over

Moe en emotioneel

,,We zijn thuis na een ongelooflijk drukke nacht”, schrijft de medewerker van het daklozencafé in een indringend bericht op Facebook . ,,Ik ben uitgeput, moe, emotioneel en ga met een schuldig gevoel naar bed.” Hij stelt dat het tragische beeld van het eenzame jongetje op het netvlies van alle medewerkers staat gebrand.

,,Sam is 5 en hij was spaghetti aan het eten op een stuk karton. Het is verkeerd en pijnlijk, maar dit gebeurt en het wordt elke week erger”, schrijft de medewerker, die afsluit met een huilende smiley.

Het straatcafé voor daklozen wordt op hun pagina beschreven als ‘een groep vrijwilligers die elke dinsdagavond voedsel, toiletartikelen, kleding en vriendschap aanbiedt aan daklozen’. Ze bevestigen in de reacties op hun bericht dat de kleine jongen nu in een noodopvang zit en binnenkort weer naar school gaat.

‘Mijn hart is gebroken‘

De hartverscheurende foto verspreidt zich als een olievlek over het internet. Duizenden mensen reageren verbijsterd dat dit in een welvarend land als Ierland mogelijk is. ,,Mijn God, dit is gewoon verschrikkelijk en zo moeilijk om te zien als moeder van twee kleine jongens. Mijn hart is gebroken. We moeten als land een standpunt innemen. Dingen moeten veranderen. Ik juich jullie toe en het uitzonderlijke werk dat jullie doen!”

Een ander schrijft: ,,Dit is de meest trieste foto die ik in lange tijd heb gezien. En dan te bedenken dat dit het echte leven is voor zoveel ongelukkige mensen. Goed gedaan om zo sterk te zijn, om te doen wat je doet en zien wat je ziet, nacht na nacht. Jij en je team zijn geweldige mensen.

Andere Facebook-gebruikers willen graag hulp bieden. ,,Bedankt voor alles wat je doet en laat ons weten waar we donaties naartoe kunnen sturen om jou en deze mensen te ondersteunen. Dit is niet oké in 2019.”

Kwart miljoen

Het Homeless Street Cafe bedankt vandaag iedereen voor hun ‘overweldigende’ reacties. ,,Dit bericht heeft meer dan een kwart miljoen mensen bereikt, wat geweldig is. We hebben meer dan duizend opmerkingen en berichten om door te nemen.“

Daklozen in Nederland

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar in Nederland 39.300 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. In 2009 waren dat er 17.800. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is vorig jaar zelfs verdrievoudigd tot 12.600.

,,Ik ben mij rot geschrokken van de cijfers”, zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). ,,Wij wisten dat het aantal dak- en thuislozen eerder iets aan het toenemen was, dan aan het afnemen. Maar dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller. Zeker als je je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor het individu en de omgeving.”

Volgens het CBS zijn er verschillende redenen waarom mensen dakloos worden. ,,In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten”, zegt een woordvoerder. Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht. ,,Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben ze hun baan verloren. Ook andere problemen, scheidingen bijvoorbeeld, kunnen leiden tot een leven als dakloze.” De mensen om wie het gaat slapen vaak in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als stations en fietsenstallingen.