Hartverwarmend: Agent speelt piano voor 93-jarig inbraakslachtoffer

,,Ik was vandaag op bezoek bij een man die onlangs beroofd is'', vertelt de agent van Mansfield Police op Facebook. ,,En wat een geweldige baan heb ik toch: mijn bezoek stelde die heer gerust en het gaf hem het gevoel nog mee te tellen. Hij was heel erg blij dat we langskwamen om te zien hoe het met hem ging.''



De agenten spraken met de oude heer over het verleden, hij was ooit piloot, en over het gemis van zijn vrouw die een paar jaar geleden overleed tijdens kerstavond. ,,Ik zag dat hij een piano had staan met een muziekstuk van Chopin er op opengeslagen. Toevallig ook het favoriete stuk van mijn overleden oma.''