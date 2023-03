Hatice (24) was twee jaar lang slachtoffer van extreem partnergeweld: 'Na elke rammeling bracht hij me rozen’

‘ Bir kusurun üstünü örtülmeli ’, letterlijk vertaald uit het Turks: een schande moet worden toegedekt. Twee jaar lang zat Hatice (24) opgesloten in een extreem toxische en gewelddadige relatie met een dokterszoon die volgens de gerechtspsychiater psychopathische kenmerken vertoont. Wanneer de jonge vrouw uiteindelijk al haar moed bijeenraapt en een einde maakt aan de relatie, slaan de stoppen bij de jongeman helemaal door. ,,Twintig minuten lang sloeg en schopte hij me overal. Ik had al aanvaard dat ik ging sterven.” Een reconstructie van de twee jaar durende terreur.

De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws sprak met Hatice (24) nadat de zaak van haar inmiddels ex-vriend werd behandeld voor de Gentse correctionele kamer. De dader werd veroordeeld tot vier jaar cel. Het slachtoffer vertelt nu anoniem het hele verhaal aan de krant en daar heeft ze verschillende redenen voor. ,,Ik wil hem tonen dat hij me niet heeft kleingekregen en tegelijk andere meisjes waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken.”

Al vanaf het prille begin heeft Hatice tegenslagen meegemaakt. Omdat haar ouders niet in staat zijn om voor haar te zorgen, belandt ze als baby’tje van acht maanden bij pleegouders. Ze zal vanaf dan nooit meer bij echte ouders wonen en staat er quasi alleen voor. In haar kindertijd verhuist ze talloze keren van opvanggezin naar internaat en terug. Wanneer ze 16 jaar is, belandt ze uiteindelijk in Gent. Na haar secundaire studies gaat ze naar de hogeschool, terwijl ze ondertussen werkt om haar studies en onderhoud te betalen. Haar leven verloopt dus niet bepaald van een leien dakje, maar de ambitieuze jonge vrouw met Turkse achtergrond heeft enkele serieuze troeven. Ze is volhardend, sociaal, verstandig en op de koop toe een bijzonder knappe verschijning die op straat menig hoofd doet omdraaien. Ook Isa (24), een jongen uit Gent die ze een kleine drie jaar geleden leerde kennen via de sociale media, viel voor haar charmes. Na wat heen en weer gechat, komt er een eerste afspraakje. Meerdere dates volgen en de twee tortelduifjes starten een relatie. De eerste drie maanden gaat alles goed. Al waren er toen ook al rode vlaggen, zo vertelt ze.

Verwende dokterszoon

,,Isa vertelde me van bij het begin van onze relatie al dat hij anders was dan anderen. ‘Er zit een duivel in mij’, vertrouwde hij me eens geheimzinnig toe. Ik wuifde dat weg en dacht dat het grootspraak was. Isa is een knappe jongen en heeft, in onze gemeenschap niet onbelangrijk, ook een Turkse achtergrond. Zijn vader is een bekende arts met een immens patiëntenbestand. Hierover schepte hij trouwens ook voortdurend op. ‘Werken? Dat zal ik nooit moeten doen, mijn vader verdient genoeg geld’, zo pochte hij vaak. Hij deed eigenlijk hele dagen niets dan met zijn auto rondrijden door de stad. Voor de rest voerde hij geen klop uit. Nochtans was hij ervan overtuigd dat hij nog voor zijn dertigste miljardair zou zijn. Zijn ouders hebben hem als oudste zoon van het gezin altijd alles gegeven wat hij vroeg. Hij was rotverwend en had een compleet verwrongen beeld van de realiteit.”

Quote Sowieso liep hij niet al te hoog op met de vrouw. ‘Vrouwen zijn honden. Jullie zijn ons bezit en wij staan boven jullie’, maakte hij me vaak duidelijk Hatice

‘Ziekenhuis-abonnement’

De eerste mishandeling vindt plaats tijdens een autorit op de autosnelweg. ,,We reden op de E17 van Antwerpen naar Gent. Hij reed op de linkerrijstrook en er dook een auto op van rechts. Ik keek even opzij naar de chauffeur van die auto. Het was een man die gewoon terugkeek. Toen hij dit zag, pakte hij plots mijn haar vast en sloeg hij met mijn hoofd driemaal op het dashboard. Het gebeurde heel snel. Ik was uiteraard in shock en had een bloedneus. ‘Je moet niet naar andere mannen kijken. Kijk gewoon voor je’, zei hij en keek met een verbeten trek om de mond voor zich uit. Vanaf dat moment zou alles veranderen.”

Volledig scherm Het oog van Hatice, enkele weken na de laatste rammeling die ze kreeg van Isa. © RV.

Het lijkt alsof de ban toen gebroken was en de jongeman begint zijn vriendin, van nog geen 45 kilo, regelmatig te slaan en te kleineren in het openbaar. ,,Hij sloeg me telkens op dezelfde manier, met zijn vlakke hand tegen mijn oor. Daar komt mijn geperforeerde trommelvlies vandaan. Ik schat dat hij me meer dan 20 keer geslagen heeft. In totaal ben ik zes keer naar het ziekenhuis gegaan om me te laten verzorgen. Daar loog ik dan dat ik van de trap was gevallen of zoiets. De dokters en verpleegsters begonnen me daar al te kennen. ‘Meisje toch, ben je hier nu opnieuw. Je zou beter een abonnement nemen’, zo grapten ze.”

,,Isa kon van het minste ontploffen. Zo had ik op mijn smartphone een applicatie voor weervoorspellingen. Op een bepaald moment had ik eens gekeken naar het weer in een stad. Toen hij dat zag, heeft hij me opnieuw geslagen. Omdat hij me er van verdacht dat ik daar naartoe was geweest met iemand anders. Ik mocht met niemand nog contact hebben. Ik mocht geen vriendinnen en al zeker geen vrienden meer zien.”

Naast de fysieke mishandeling is er ook het vernederen, kleineren en schelden. ,,Ik denk dat hij in mij het perfecte slachtoffer zag. Ik ben wees. Ik heb geen ouders die me kunnen beschermen. Sowieso liep hij niet al te hoog op met vrouwen. ‘Vrouwen zijn honden. Jullie zijn ons bezit en wij staan boven jullie’, maakte hij me vaak duidelijk. Op een dag staat het koppel in de supermarkt. Een man kijkt naar Hatice. Isa ziet dat en zegt tegen hem. ‘Wil je haar hebben? Pak ze maar mee, hoor. Ze is gratis.’ Bijzonder vernederend.”

Volledig scherm Hatice tijdens een van haar vele ziekenhuisbezoeken. © RV.

Naar de reden voor de agressieve uitbarstingen, heeft Hatice het raden. ,,Al was ik in zijn ogen een zielige wees, denk ik toch dat hij stiekem jaloers was op mij. Ik ging naar school, haalde goede cijfers en was goed op weg om mijn bachelorsdiploma te halen. Hij daarentegen zat hele dagen thuis of reed rond met zijn auto. Hij had niets om handen, geen doel in het leven. En dat werkte hij uit op mij, veronderstel ik.”

Quote Het is vreemd, maar als je zo een rammeling krijgt, dan voel je na verloop geen pijn meer. Je hoort alleen de doffe impact van de slagen en proeft de smaak van bloed. Ik heb letterlijk mijn aangezicht voelen breken Hatice

Rozen en Dafalgan

De hele wansmakelijke situatie duurt een kleine twee jaar die voornamelijk samenvalt met de coronaperiode. ,,Elke keer als hij me had geslagen, kwam hij de dag nadien langs met rozen en Dafalgan. Niet dat hij zei dat het hem speet, maar dat was waarschijnlijk zijn manier om te zeggen dat hij erover was gegaan.” Van Isa’s ouders moet Hatice echter ook geen hulp verwachten. ,,Ik heb zijn moeder aangesproken en haar verteld wat haar zoon allemaal deed. Zij heeft wel geluisterd, maar negeerde vervolgens alles. Ook zijn vader, een arts die normaal toch het beste zou moeten voorhebben met mensen, heeft me verschillende keren op het hart gedrukt niet naar de politie te stappen. ,,Ik ken iemand die zijn vrouw heeft neergestoken en dat koppel is nog steeds samen. Wij lossen onze problemen onderling op’, zo klonk het uit de mond van de arts. ,,Toen hij mijn oogkas had gebroken, minimaliseerde hij dat gewoon. ‘Ze zetten daar gewoon een plaatje achter, Hatice. Dat komt wel goed’, zo klonk het laconiek.”

,,Mensen vragen me wel eens waarom ik hem niet sneller verlaten heb, maar toen ik daarmee dreigde beloofde hij altijd om te veranderen. ,,Mijn vader heeft medicatie voorgeschreven om te kalmeren”, klonk het dan. Het is ook niet dat Hatice niet actief probeert om Isa te veranderen. ,,Hoeveel keer heb ik het hem niet gezegd: ‘Laat je behandelen voor die agressie, zoek een baan, zorg voor een nuttige tijdsbesteding’.”

Al die goede raad gleed van hem af als water van een eend. Na een tijd heeft Hatice helemaal genoeg van de extreem gewelddadige en toxische relatie. ,,Ik woog op dat moment nog maar 39 kilo. Ik was mentaal en fysiek op.” Op 20 maart 2022 stuurt ze Isa een bericht dat de relatie voorbij was, maar daar gaat hij niet zomaar mee akkoord. Even later staat hij voor haar deur in de buurt van het Sint-Pietersstation. Daar escaleert de hele situatie zodanig dat het tot een correctionele rechtszaak zal komen.

‘Ik ga sterven’

,,Ik had hem om zes uur ’s ochtends dat bericht gestuurd. Niet veel later stond hij keihard op de deur van mijn woning te bonzen. Omdat ik bang was dat de andere studenten zouden beginnen klagen, liet ik hem binnen. Hij begon me direct uit te lachen. ‘Je zit hier toch goed, hé. In je kamertje”, zo klonk het spottend. ,,Jij kan het niet uitmaken met mij. Als iemand het uitmaakt, dan ben ik het.” Hij ging toen verder dat hij al veel meisjes had gehad tijdens onze relatie, waarop ik zei dat ik ook al jongens had gehad, wat natuurlijk niet waar was. Ik zei zomaar wat als antwoord op zijn kwetsende bekentenis, maar dat ik beter niet gedaan want het licht ging daarop volledig uit bij hem. Hij nam een lijst met een foto van ons twee en hield die voor mijn gezicht. Plots sloeg hij met zijn vuist door de lijst heen, recht in mijn gezicht. De glassplinters vlogen tot in mijn ogen. Ik viel onmiddellijk op de grond en hij bleef maar doorgaan.”

,,Twintig minuten lang sloeg en schopte hij me waar hij me maar kon raken. Ik ben er zeker van dat hij me wilde vermoorden. Het is vreemd, maar als je zo een rammeling krijgt, dan voel je na verloop geen pijn meer. Je hoort alleen de doffe impact van de slagen en proeft de smaak van bloed. Ik heb letterlijk mijn aangezicht voelen breken. Ik had op dat moment mijn lot geaccepteerd. ‘Ik ga sterven’, dacht ik. Toen hij stopte om even zijn gezicht te checken en zijn bebloede handen te wassen, ben ik overeind gekrabbeld waarop hij me met een trap weer onderuit haalde. Ik kon uiteindelijk toch de deur uitlopen en me in het gebouw verstoppen.”

Volledig scherm De dader verlaat de woning van Isa. Zijn bebloede rechterhand is omwikkeld met een handdoek. © Pieter Jan Dhollander

Op de camerabeelden is inderdaad te zien hoe Isa het appartement uitvlucht. Rond zijn hand een jas om de bebloede vuist te verstoppen. Hij zoekt nog even naar Hatice, maar vindt haar niet en scheurt weg met zijn auto. Hatice gaat terug naar haar woning en schrikt van de aanblik. ,,Tijdens het slaan riep hij dat hij mijn neus en gezicht van plaats zou veranderen en hij heeft woord gehouden. Toen de politie aankwam, schrokken zelfs die mensen. ‘Dit heb ik nog nooit gezien’, zo hoorde ik een agente stamelen tegen haar collega. De jongeman wordt opgepakt en mag het gaan uitleggen aan de onderzoeksrechter. Na twee dagen, mag hij de gevangenis verlaten.

Voor Hatice zijn de gevolgen desastreus. Een gebroken oogkas, gebroken neus, gekneusde ribben, zware hersenschudding, geperforeerd trommelvlies en onnoemelijk psychologische schade. Hatice legt een klacht neer tegen Isa waarbij ze kan rekenen op de bijstand van Walter Van Steenbrugge. ,,Ik was verschrikkelijk bang dat hij er zomaar vanaf ging komen. Dus ging ik op zoek naar een topadvocaat. Normaal zou ik zo’n advocaat nooit kunnen betalen, maar ik denk dat Van Steenbrugge zodanig ontdaan was door de hele affaire dat hij het voor mij wilde opnemen”, glimlacht ze.

Quote “Hij zat daar gewoon zonder blikken of blozen te liegen. Hij weet goed genoeg dat hij me 2 jaar mishandeld heeft, maar zijn advocaat heeft hem ingefluis­terd om dat niet toe te geven omdat de straffen daarop veel zwaarder zijn dan een zogenaamd eenmalig geval.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

In de rechtbank houdt haar raadsman een vurig pleidooi. ,,Ik heb de Gentse bokser Junior Bauwens nog bijgestaan. Die zag er na een wedstrijd soms ook bijzonder gehavend uit, maar ik moet zeggen dat ik nog nooit iemand gezien heb die zo toegetakeld was. De foto’s zitten in het dossier, mevrouw de voorzitter. Ze was gewoon onherkenbaar na die mishandeling. Ze had twee breuken in het aangezicht, haar oogkas was gebroken, ze had een hersenschudding en een geperforeerde trommelvlies. Mijn cliënte was 4 maanden werkonbekwaam”, aldus Van Steenbrugge.

Isa toonde amper schuldinzicht en minimaliseert alles. Volgens hem heeft hij Hatice maar één keer geslagen toen ze het met hem uitmaakte. ,,Ik ben toen inderdaad één keer door het lint gegaan, maar dat was omdat ze zei dat ze iemand anders had. Wat er toen exact gebeurd is, weet ik niet. Ik heb een black-out gehad”, zo verklaarde hij aan de rechter.

Het is iets waar Hatice het nog steeds moeilijk mee heeft. ,,Hij zat daar gewoon zonder blikken of blozen te liegen. Hij weet goed genoeg dat hij me twee jaar mishandeld heeft, maar zijn advocaat heeft hem ingefluisterd om dat niet toe te geven omdat de straffen daarop veel zwaarder zijn dan een zogenaamd eenmalig geval. Ik heb nochtans alle doktersrapporten en alle bedreigingen die hij me stuurde via WhatsApp bewaard. Ook het doktersrapport was vernietigend. Volgens de gerechtspsychiaters lijdt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathische kenmerken.

Volledig scherm Het gebouw van Upkot waar de feiten zich afspeelden. © Pieter Jan Dhollander

Mijn hart huilt

Met Hatice gaat het beter. Ondanks een flinke hersenschudding heeft ze ternauwernood haar bachelorsdiploma gehaald, al was dat wel met 6 maanden vertraging. ,,Met barstende hoofdpijn studeren is geen lachertje en op veel begrip van mijn hogeschool moest ik ook niet rekenen, maar het is gelukt. Met veel bloed, zweet en tranen.”

Ze is momenteel aan het werk waar haar collega’s haar omschrijven als een gewaardeerde en ambitieuze kracht. Hoewel ze de onbezonnen aanval schijnbaar zonder kleurscheren doorstaan heeft, ondervindt ze nog steeds last van haar oog en is haar zicht voor een deel verdwenen. Het ergste vindt ze echter dat haar geloof in mensen én in de liefde verdwenen is. ,,Ik was vroeger een opgewekt persoon die overal het goede inzag. Sindsdien ben ik achterdochtig geworden en vertrouw ik niemand meer. Dat vind ik het ergste. Hij heeft een versie van mij gecreëerd die ik helemaal niet wil zijn. Ik lach nog steeds vriendelijk, maar in mijn hart huil ik. De hele tijd.”

Ze woont nu in een kamer met beveiliging waar er onmiddellijk iemand aan de deur staat als ze op een alarmknop drukt. Dit alles is maar tijdelijk en binnen een aantal maanden moet ze ook dit appartement verlaten. In Gent blijven is geen optie. ,,Isa heeft weliswaar een contactverbod, maar ik wil niet het risico lopen om hem nog eens tegen het lijf te lopen. Daarom verhuis ik binnenkort naar een andere stad om daar een nieuw leven te beginnen”, aldus de jonge sterke vrouw die over een bijzonder veerkracht beschikt. ,,Dit is gebeurd. Het was vreselijk, maar ik moet verder. Het heeft geen nut om in een hoekje te gaan zitten en te huilen. Daarmee kom je niet verder in het leven”, klinkt het strijdvaardig.

Voor Isa en zijn ouders heeft ze nog deze laatste boodschap. ,,Hij is duidelijk ziek in zijn hoofd en moet zich laten behandelen door professionals. In de Turkse gemeenschap hebben we soms de neiging om familieproblemen in de doofpot te stoppen. Een bekend Turks spreekwoord luidt niet voor niets: ‘Bir kusurun üstünü örtülmeli’, letterlijk vertaald: een schande moet worden toegedekt. Ik smeek u, doe dit alsjeblief niet meer. Voor er doden vallen.”

