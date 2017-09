'Hé Irma, ga even langs bij Donald'

Orkaan Irma raast richting Florida. Ook de bezittingen van de Amerikaanse president liggen op haar koers. Op Amerikaanse social media wordt Irma door sommigen aangemoedigd vooral even langs te gaan bij Donald Trump, opdat hij eindelijk snapt dat er wat aan de hand is met het klimaat.

Volgens de meeste berekeningen gaat Irma zondag de oostkust van Florida aandoen. De kans is groot dat het spoor van vernieling dat de orkaan trekt inderdaad ook langs − of zelfs pal over − Mar-a-Lago zal gaan, het luxe ‘winterpaleis’ van Donald Trump. Diens landhuis en golfclub worden op dit moment al uit voorzorg gedeeltelijk ontruimd. ,,Ons team in alle Trump-bezittingen in Florida neemt alle voorzorgsmaatregelen en volgt de aanbevelingen van de overheid opdat iedereen veilig zal zijn. Onze gebeden en gedachten zijn bij degenen die slachtoffer zijn van orkaan Harvey en iedereen die nu op het pad van orkaan Irma ligt", aldus een woordvoerster van het Trump concern.

Vlucht

Terwijl honderdduizenden inwoners van de staat Florida op de vlucht zijn en vrezen voor hun eigendommen, richt de aandacht zich in het bijzonder op het bezit van de president. De ironie van Irma's koers raast over social media.

Die ironie is dat terwijl de meeste klimaatwetenschappers en ook de Franse president Macron een verband leggen tussen de kracht van deze orkanen en klimaatverandering − tussen het extreme opwarmen van het zeewater voor de kust van Afrika en de extra vernietigingskracht die de laatste orkanen daaruit zouden putten − Donald Turmp van dat alles niets wil weten. De Amerikaanse president is een notoir ontkenner van opwarming van de aarde door menselijke activiteiten. Hij deed klimaatopwarming onder meer af als een verzinsel van de Chinezen. De daad bij het woord voegend was een van Trumps eerste besluiten als president het federale milieuagentschap EPA zo goed als te ontmantelen en vooral een uitgesproken klimaatsceptische jurist daar aan te stellen als de nieuwe directeur.

GPS

Dat alles is niet vergeten door degenen die zich wél ernstige zorgen maken over het veranderende klimaat. Op social media hopen uitgesproken tegenstanders van Trump zelfs dat Irma zijn golfclub met de grond gelijk zal maken. Sommigen geven de orkaan zelfs de GPS-coördinatiepunten van Trumps adres alsof Irma zich laat sturen. Medestanders van de Amerikaanse president spreken schande van dergelijke berichten.

Donald Trump is sinds zijn beëdiging als president vaak te vinden in Mar-a-Lago. Hij kocht het landgoed dertig jaar geleden. De waarde nu wordt geschat op ongeveer 200 miljoen euro. Het paleis werd ooit gebouwd voor de steenrijke Marjorie Merriweather Post en werd tot nu toe altijd gespaard door orkanen. Trump zelf heeft altijd beweerd dat zijn bezit elke orkaan kan weerstaan.

Pijn

Irma heeft Donald Trump al pijn gedaan. Trumps landgoed ‘Castle of the Palms’ op Sint-Maarten zou flink door de orkaan zijn beschadigd. Het complex stond overigens te koop waarbij de vraagprijs vorige maand spectaculair was gedaald: van 28 miljoen dollar naar 16,9 miljoen dollar.