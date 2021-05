Heavy metalband Ultra Vomit treedt op in tuinen Élysée na verloren weddenschap Macron

Miljoenen Fransen hebben zondag via YouTube een heavy metalconcert in de tuinen van het Élysée-paleis bekeken. President Emmanuel Macron had dat georganiseerd nadat hij een weddenschap met twee komieken had verloren.

In februari beloofde het Franse staatshoofd de komieken McFly en Carlito in het presidentieel paleis te verwelkomen als een video van de twee youtubers waarin het afstand houden werd gepropageerd vaak genoeg zou worden bekeken. ,,Maak een video om deze zaken opnieuw uit te leggen en als je meer dan 10 miljoen views hebt, dan komen jullie filmen in het Élysée-paleis", zei de president in een video.

De twee YouTube-beroemdheden, met zo’n 6,5 miljoen volgers, wonnen de weddenschap en mochten daarom een video van 36 minuten maken in het Élysée. Binnen enkele uren nadat die op YouTube was verschenen, was hij al 2,7 miljoen keer bekeken.

Anekdotes en heavy metal

Macron en de makers deden in de video een anekdote-wedstrijd, waar ook meteen een nieuwe weddenschap uit rolde: als de komieken wonnen, dan zou Macron tijdens zijn eerstvolgende toespraak een foto van de heren in beeld zetten. ,,Als ik win, dan vliegen jullie op 14 juli in een van de vliegtuigen", zei de president. Op die nationale feestdag viert Frankrijk de bestorming van de Bastille.

,,Er komen wat G-krachten bij kijken, we vliegen hoog”, zei Macron. De wedstrijd eindigde echter in een gelijkspel. Daarna liepen de drie mannen naar de paleistuin, waar de Franse band Ultra Vomit een hardrockversie uitvoerde van het slaapliedje Une souris verte (Een groene muis).

In de afgelopen maand steeg de populariteit van de president in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar met zo’n 8 procent, tot 51 procent in totaal. Macrons populariteit onder jongeren is daarmee groter dan zijn gemiddelde populariteitscijfer van 40 procent, kwam naar voren uit een peiling van de krant Journal du Dimanche.

