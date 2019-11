Heel Italië leeft mee met gedumpt 'vissenkind', tientallen adoptiefamilies melden zich

In Italië is afgelopen week een heuse solidariteitsgolf op gang gekomen voor de vier maanden oude baby Giovannino die door zijn ouders in het ziekenhuis in de steek is gelaten . Dat deden de ouders nadat ze erachter waren gekomen dat het jongetje aan een zeer zeldzame en ongeneeslijke huidziekte lijdt. Inmiddels hebben tientallen families zich voor adoptie gemeld en is er voor ruim één miljoen euro aan donaties binnengekomen.

De vier maanden oude Giovannino groeide deze week uit tot misschien wel de beroemdste baby van Italië. Het jongetje lijdt aan Harlekijn Ichthyosis, een genetische aandoening die een dikke, droge huid en ‘visachtig uiterlijk’ veroorzaakt. Het kind, dat nog steeds in het Sant’Anna-ziekenhuis in Turijn intensief wordt verzorgd, wacht nog op een gezin om voor hem te zorgen. Zijn ouders zijn al maanden spoorloos nadat ze het kind zomaar achterlieten zonder een boodschap of briefje achter te laten aan zijn hulpverleners.

Miljoen euro

In Italië wordt massaal meegeleefd met het kind. De gemeente Turijn opende zelfs een rekening waar sympathisanten geld naar konden overmaken. Inmiddels is er al ruim één miljoen euro aan donaties binnengekomen. Tegelijkertijd hebben tientallen families bij het ziekenhuis aangegeven het kind dolgraag te willen adopteren. Daar is vooralsnog geen beslissing over genomen.

Er zijn momenteel twee opties voor Giovannino: of hij wordt vanwege de enorme vraag toevertrouwd aan een liefdevol gezin, of hij wordt geplaatst in een speciaal tehuis waar jonge kinderen met ernstige ziektes behandeld worden. De eerste optie heeft de voorkeur van het ziekenhuis. Voorlopig blijft Giovannino in het ziekenhuis totdat de gemeente en de rechtbank erover uit zijn wat er met hem moet gebeuren.

Ruitvormige schubben

Kinderen met de ziekte Harlekijn Ichthyosis worden geboren met ruitvormige schubben, wat problemen met de luchtwegen en beweging kan veroorzaken. Omdat het kindje scheurtjes heeft in de huid die flinke infecties teweeg kunnen brengen, is hij soms wekenlang aan bed gekluisterd.