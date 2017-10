Heethoofden op de vuist in Brussel: 'Ze vechten zelfs met verkeersborden'

Een honderdtal heethoofden ontstak vanmiddag in een heuse vechtpartij op straat in de plaats Anderlecht bij Brussel. De politie kreeg een eerste oproep binnen om 15.30 uur, maar trof bij aankomst enkel een lichtgewonde vrouw aan. Even later bleken de vechtersbazen opnieuw te zijn samengekomen aan de Anderlechtsepoort. Daar gingen ze weer met elkaar in de clinch.