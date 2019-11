Heftige aardbeving Albanië: doden en gewonden

Opnieuw arrestatie in verband met vondst 39 dode migranten

0:57 De politie van Essex heeft maandag een 36-jarige Britse man opgepakt in verband met de dood van 39 migranten. De lichamen werden afgelopen maand in een koelcontainer nabij Londen aangetroffen. Met de arrestatie zitten nu veertien mensen vast in verband met de zaak, van wie tien in Vietnam.