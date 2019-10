Heftige beelden: brug in Taiwan begeeft het, tankwagen stort naar beneden

Hoger beroep 'oberschop­pers' Praag opnieuw uitgesteld

10:34 Het hoger beroep van de twee broers die vorig jaar een ober in de Tsjechische hoofdstad Praag mishandelden, is opnieuw uitgesteld. De rechter wil de deskundigen horen die over de verwondingen van de ober oordeelden. Omdat een van hen vandaag niet is verschenen, wordt de behandeling van het hoger beroep uitgesteld tot 15 oktober. Hoogstwaarschijnlijk wordt direct daarna uitspraak gedaan.