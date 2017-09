Heldhaftige conciërge voorkomt erger bij Amerikaanse 'school shooting'

Een leerling van een school in Spokane, een klein dorp vlakbij Washington, heeft gisterochtend voor grote paniek gezorgd bij leerlingen en hun ouders. Hij kwam naar school met meerdere wapens op zak en schoot een medeleerling dood. Ook verwondde hij drie andere leerlingen. De jongen, die geïnspireerd zou zijn door voorgaande schietpartijen op Amerikaanse scholen, is opgepakt.

Gewapend met een pistool en geweer betrad de jongen, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, de hal van de Freeman High School in Spokane. Volgens medeleerlingen stond zijn gezicht op 'passief'. Hij probeerde met een van zijn wapens te schieten, maar zijn pistool haperde. Toen een medeleerling hem benaderde om hem te stoppen, schoot hij deze dood met zijn andere wapen.

Vervolgens schoot hij nog op drie andere leerlingen, alvorens hij werd overmeesterd door een conciërge. Die leerlingen raakten zwaar gewond, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid de aanslag op hun leven overleven. De conciërge moet volgens de plaatselijke sheriff als een held worden beschouwd, die verder bloedvergieten heeft weten te voorkomen.

Obsessie

De schutter zou volgens medeleerlingen geobsedeerd zijn met eerdere schietpartijen op Amerikaanse scholen, zoals het drama dat plaatsvond in Columbine in 1999. Hij is door de politie vastgezet.



Nadat de eerste meldingen van de schietpartij naar buiten waren gekomen, spoedden de ouders van de leerlingen zich naar de school. Sommigen lieten zelfs hun auto achter op de snelweg richting de school, om zo snel mogelijk bij hun kind te kunnen zijn.

Volledig scherm Ouders spoedden zich naar de school om zich met hun kinderen te kunnen herenigen. © AP

Getuigenissen

Elisa Vigil, een 14-jaar oude leerlinge, vertelde aan persbureau AP dat ze had gezien hoe een jongen die in zijn hoofd was geschoten met een doek werd afgedekt. Een ander meisje was volgens haar in de rug geschoten.

De 15-jarige Michael Harper wist te melden dat de schutter aan het begin van het schooljaar briefjes had meegenomen waarin hij schreef dat hij 'iets doms' zou gaan doen en wellicht gedood of opgepakt zou worden. Sommige bezorgde studenten informeerden hun leraren over het voorval, maar het is niet duidelijk of de school hier iets mee heeft gedaan. De school heeft hier nog geen commentaar op gegeven.

Harper vertelde dat de jongen veel vrienden had en niet werd gepest. Hij zou volgens hem een 'aardige en grappige en rare jongen' zijn die groot fan was van de tv-serie Breaking Bad. Zijn obsessie met eerdere schietpartijen op scholen was bij zijn medeleerlingen bekend. ,,Hij keek veel documentaires hierover'', aldus Harper.

Hechte gemeenschap

Luis Prito, assistent-footballcoach op de school, noemde de schietpartij allesverwoestend. ,,Dit is een hele hechte gemeenschap'', voegde hij hieraan toe.

De gouverneur van de staat liet weten dat 'alle inwoners van Washington denken aan de slachtoffers en hun families en dankbaar zijn voor de service van de medewerkers van de school die onze studenten veilig hebben gehouden'.

Volledig scherm Ambulances bij het ziekenhuis, nadat de eerste berichten over de schietpartij naar buiten zijn gekomen. De gewonde slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. © AP