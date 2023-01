Helikoptercrash op kleuterschool Kiev: 14 doden onder wie minister, niet eerste drama met toesteltype

Update met videoIn een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev is vanmorgen een regeringshelikopter neergestort. De Airbus H225 Super Puma, bekend van crashes in de Noordzee, kwam terecht op een gebouw waarin zich een kleuterschool bevond. Bij het drama vielen volgens de staatsdienst voor noodgevallen (SES) veertien doden, onder wie minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski (42) en een kind.

De noodgevallendienst sprak eerder vandaag van minstens achttien doden maar stelde dit aantal om 15.45 uur plaatselijke tijd naar beneden bij nadat de zoek- en reddingsacties waren afgerond. Naast de minister van Binnenlandse Zaken kwamen ook zijn eerste plaatsvervanger Jevgeni Jenin en staatssecretaris Jurii Lubkovich om het leven. Drie andere overheidsfunctionarissen aan boord alsook de driekoppige helikopterbemanning overleefden de crash in Brovary evenmin.

Op de grond werd één kind gedood en elf andere kinderen raakten gewond. Ze belandden allemaal in het ziekenhuis. In totaal vielen er 25 gewonden, aldus de SES. Door de crash vloog een gebouw van twee verdiepingen in brand. De kleuterschool moest worden geëvacueerd.

De 42-jarige minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski was sinds juli 2021 in functie. Omdat ook zijn plaatsvervanger om het leven kwam, stelde de regering enkele uren na de crash de chef van de nationale politie, Ihor Klymenko, aan als waarnemend minister van Binnenlandse Zaken.

Wrakstukken van de helikopter in Brovary.

Mogelijke oorzaken

President Zelenski sprak in een reactie op Telegram van een ‘vreselijke tragedie’ die ‘onbeschrijflijk’ leed veroorzaakte. Hij belastte de Oekraïense geheime dienst (SBU) met het onderzoek naar de crash, in samenwerking met de nationale politie. De veiligheidsorganisatie houdt voorlopig alle opties open maar kijkt vooral naar een technische storing, overtreding van de vluchtregels of opzettelijke vernieling, zo liet ze weten. Procureur-generaal Andri Kostin verklaarde eerder ook dat alle opties nog openstaan.

Vanuit het gebied rond Kiev werden de afgelopen dagen geen aanvallen gemeld. Op het moment van de crash was het mistig. Onderzoek moet uitwijzen of dat een rol speelde. Twee getuigen verklaarden dat ze een object vanuit noordwestelijke richting naar de kleuterschool hadden zien razen. ,,Het bewoog zich voort op ongeveer de hoogte van de omliggende flatgebouwen van negen verdiepingen. Het vloog erg laag en ik zag er rode kleuren op”, zei een vrouw tegen persbureau Reuters.

De first lady van Oekraine, Olena Zelenska, reageerde vanmorgen emotioneel op het nieuws. ,,Opnieuw een erg trieste dag met nieuwe verliezen’’, zei ze bij aanvang van het World Economic Forum in Davos.

Eerdere crashes

Het gecrashte toestel, een H225 Super Puma, is ontworpen voor passagiersvluchten over lange afstanden. De staatsdienst voor Noodgevallen liet in een verklaring weten dat de helikopter ‘herhaaldelijk betrokken was bij het uitvoeren van taken voor het vervoeren van personeel naar plaatsen van noodsituaties.’ De bemanning was gewend aan het uitvoeren van taken ‘onder moeilijke omstandigheden’ en beschikte over ‘het vereiste aantal vlieguren.’

De helikopter was in 2019 door Frankrijk aan Oekraïne verkocht, zei een Franse defensiefunctionaris tegen persbureau AP. Een toestel van hetzelfde type stortte in 2016 met dertien inzittenden neer in de Noordzee. Het had bemanningsleden van een Noors boorplatform gehaald en was onderweg naar Bergen. De crash was te wijten aan metaalmoeheid in de versnellingsbak. Daardoor kwamen de hoofdrotorbladen los, concludeerde de Noorse tegenhanger van onze Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2018 in zijn eindrapport. Daarin stond als aanbeveling ‘de robuustheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de versnellingsbak’ te verbeteren. Airbus zei verheugd te zijn over de conclusie van het onderzoek en nam kennis van de bevindingen in het rapport.

In Groot-Brittannië vonden volgens persbureau Reuters meerdere incidenten plaats met Super Puma-helikopters als gevolg van problemen met de versnellingsbak. Daaronder een crash met zestien doden in de Noordzee bij het Schotse Peterhead, in 2009, waarbij de rotor ook wegvloog. Ook dat toestel kwam terug van een boorplatform.

Luchtruim

Hoewel het Oekraïense luchtruim gesloten is voor privé- en commerciële vliegtuigen, waren de minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega’s op een officiële reis naar een ‘hotspot’ aan het front. Dat verklaarde plaatsvervangend hoofd van het presidentieel kantoor Kyrylo Timosjenko. De overheidsfunctionarissen waren onderweg naar de noordoostelijke regio Charkov, meldde de lokale politiechef Volodimir Timoshko op Facebook.

Volgens politiek analist Volodimir Fesenko reizen hoge ambtenaren vanwege de oorlog in Oekraïne routinematig per helikopter. ,,Het drama van vandaag kan Kiev ertoe aanzetten een regel in te voeren die al geldt in veel Europese landen en stelt dat topfunctionarissen niet met hetzelfde vliegtuig mogen vliegen’’, zei hij tegen persbureau AP.

Het gebied rond de crash is afgezet. Hulpdiensten bij de kleuterschool in Kiev waar de helikopter neerstortte. Inzet: binnenlandminister Denis Monastirski.

De helikopter kwam neer in bewoond gebied.

Een kleuterschool staat in brand.

Een beeld van de neergestorte helikopter.

