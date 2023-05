Henry Kissinger 100 jaar: ‘Super K’ of oorlogsmisdadiger?

Oudste burgemees­ter (97) van Spanje weet niet van ophouden en stelt zich opnieuw verkies­baar

De pensioenleeftijd in Spanje is 67 jaar, maar José Antonio Torres is 97 en weet nog steeds niet van ophouden. De burgemeester van het Spaanse dorpje Chercos stelt zich op 28 mei opnieuw verkiesbaar. Zijn grootste opponent? De 77 jaar jongere Rosario del Pino.