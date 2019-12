Herdenking Decembermoorden: ‘Dit is niet het einde. Dit is een nieuw begin’

Zeker 43 doden door brand in fabriek in New Delhi, werknemers lagen in fabriek te slapen

8:54 In een fabriek in de Indiase hoofdstad New Delhi is zondagmorgen een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten vrezen dat tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen naar 43 slachtoffers.