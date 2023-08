Herdenking Hiroshima en Nagasaki: plots weer relevant na 78 jaar

Doodstraf voor Amerikaan na ‘antisemi­tisch’ bloedbad in synagoge Pittsburgh

Een 50-jarige Amerikaan is ter dood veroordeeld voor een bloedbad in een synagoge in Pittsburgh eind 2018. Robert Bowers was door een jury al schuldig bevonden voor onder meer de moord op elf gelovigen tijdens de ‘dodelijkste antisemitische aanval in de Amerikaanse geschiedenis’.