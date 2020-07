Herinnering aan Hongkong: giga wolkenkrabbers en houtje-touwtjerestaurants

Soms kun je uit stilte meer afleiden dan uit woorden. Het was herfst 2017. Ik gaf lessen Creatief Schrijven aan een Chinese universiteit. Toen ik ‘mijn’ professor daar vertelde dat ik in mijn vrije week naar Hongkong vertrok, keek ze me doordringend aan. Ik was er nog nooit geweest, legde ik uit, ik was nieuwsgierig, ik verlangde naar een ander decor en ja, mijn vriendin had haar zinnen op het bezoek gezet. De blik van de professor drukte begrip uit, acceptatie, maar ook een zekere frustratie; ze had liever gehad dat ik haar niet had verteld van mijn bestemming. Haar blik zei: je bent vrij om te gaan waar je wilt, maar ook weer niet zo vrij dat ik dit niet moet melden aan mijn bazen.