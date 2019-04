Herman (80) doet laatste poging: 'Gezocht, vrouw die bij mij wil wonen’

De tachtigjarige Herman Horion uit het Belgische plaatsje Lummen is het beu om alleen te zijn. Dus heeft hij in zijn voortuin een bord met een opmerkelijke oproep geplaatst: ‘Gratis inwonen. Alleen voor vrouwen zonder kinderen.’ ,,Hopelijk verschijnt er iemand aan mijn poort met wie ik nog een paar mooie jaren kan samenwonen”, vertelt hij tegen de Belgische krant HLN .

Herman vecht tegen de eenzaamheid. Hij probeerde het al eens via een contactadvertentie in een lokale krant. ,,Maar dan krijg je vreemde reacties van mensen met andere bedoelingen. Daarom heb ik uiteindelijk maar zelf dit bord in elkaar geschroefd. De voorwaarden staan er duidelijk bij: ik zoek een vrouw alleen, zonder kinderen. Op mijn leeftijd wil je niet meer aan kinderen beginnen, hé. Wat meer rust is juist welkom."

Kort voor Kerstmis 2017 is Herman zijn vrouw overleden. ,,Ze leed aan pancreaskanker, en eigenlijk heeft ze lang en dapper gestreden. We hadden een heel mooi huwelijk. Vlak voor haar dood heeft ze me nog gevraagd om ons huisje te onderhouden. Dat heb ik haar beloofd. Ik heb het als bouwvakker destijds zelf helemaal gerenoveerd, zij maakte schoon en deed de was. Samen hebben we er iets moois van gemaakt."

Zoon al overleden

,,Ik voel wel dat het steeds moeilijker gaat. Ik ben net de tachtig gepasseerd. Dan weet je dat je vooral moet afbouwen en genieten van wat komt. Het lukt me echter niet meer zo goed alleen. Onlangs lag ik in het ziekenhuis. Ons huisje stond toen vier dagen leeg. Mijn zoon is vijftien jaar geleden plots overleden. Ik ben echt alleen op de wereld. Dat doet pijn, ja. Verre familie heb ik wel, maar die zie ik hier niet meer."

,,Het is makkelijker om iemand te hebben om te helpen", beseft Herman. ,,En eigenlijk zoek ik dus ook een erfgename voor onze hoeve. Het is een geruststelling dat ons huisje later zal gaan naar iemand die ik ken en die iets betekend heeft voor me. Maar het is ook fijn om nog leuke dingen te doen en eens samen ergens naartoe te gaan. Verkeerde bedoelingen heb ik zeker niet. Ik zoek dus geen seks, dat is duidelijk. Dat was het probleem met die klassieke contactadvertenties. Dan word je zo vaak verkeerd begrepen."

Niet de gemakkelijkste

,,Een veel jonger iemand? Goh, waarom niet? Als het echt goed klikt? Of ik niet bang ben dat iemand misschien komt profiteren, met in het achterhoofd straks snel erfgename te zijn van een mooi gerenoveerde hoeve? Neen, want ik ben eigenlijk zelf ook niet de gemakkelijkste, besef ik. Het bord stond er nog maar net, en er stopte hier al een kandidate. Maar ik merkte dat het helemaal niet klikte, dus heb ik haar doorgestuurd. Ik verwacht wel wat: ze moet me ook helpen, hé."

Een telefoonnummer heeft Herman niet op zijn bord gezet. ,,Haha. Nee. Want dan staat misschien de telefoon roodgloeiend. En via internet? Dat is ook helemaal niets voor mij. Elkaar leren kennen doe je in het echte leven. Ze mogen altijd aanbellen aan de poort, en dan kom ik wel even naar buiten om een praatje te maken. Dan zien we wel of het klikt tussen ons. Ik heb op een papiertje mijn voorwaarden opgeschreven. Je ziet: ik heb het allemaal netjes voorbereid. Inwonen is gratis, maar een beetje bijleggen bij de energierekeningen vraag ik wel. En vooral: het moet goed klikken tussen ons."