Herman Brusselmans (65) vader geworden van zoontje Roman

Eerder werd al wel bekend dat Lena, de 34 jaar jongere vriendin van Brusselmans, uitgerekend was voor maart. Vermoedelijk kwam de kleine Roman dus iets te vroeg op de wereld. De naam en het geslacht van het kindje komen wel niet als een verrassing. In eerdere interviews maakte Brusselmans al duidelijk dat hij vader ging worden van een zoontje. Uiteindelijk maakte de auteur ook al de naam van zijn kleine spruit bekend.

In juli vorig jaar werd bekend dat Lena in verwachting was van hun eerste kindje. De twee hebben sinds 2016 een relatie en wonen ook al geruime tijd samen. Het stel maakte er geen geheim van dat ze een kinderwens hadden.

,,Mijn eerste vrouw raakte niet zwanger, echtgenote nummer twee wou resoluut geen kinderen. Maar Lena is een pak jonger en wil wel graag mama worden. En eerlijk gezegd zou ik dat ook zien zitten”, vertelde Brusselmans drie jaar geleden op radiozender Joe.

En ook Lena zelf weidde in interviews uit over haar kinderwens. ,,Eén keer dachten we dat het prijs was”, zei ze in ‘Story’. “Achteraf was dat zo’n teleurstelling... We laten de natuur haar gang gaan. Het is nu of nooit.”

In mei vorig jaar was het dan uiteindelijk prijs. Dat maakte Brusselmans destijds zelf bekend in zijn column in ‘Humo’. ,,In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter, die het goede nieuws bevestigde”, klonk het mysterieus. ,,Huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg.”

Kort daarna bevestigde de auteur in een reactie aan Het Laatste Nieuws dat Lena inderdaad in verwachting was. ,,De zwangerschap is op dit moment zo’n twee maanden ver, dus we zijn een beetje voorzichtig. Er kan nog van alles mislopen. Maar zowel Lena als ik zijn ontzettend gelukkig.”

,,Deze zwangerschap was niet gepland, maar ik denk dat ik er klaar voor ben om papa te worden. Lena ziet het ook zitten, al vindt ze het tegelijkertijd allemaal een beetje eng. Begrijpelijk, het is voor haar eveneens de eerste keer en een bevalling is een ingrijpende gebeurtenis. Ze heeft op dit moment wat last van ochtendmisselijkheid, maar voor de rest gaat alles goed.”

Een zoontje

Enkele maanden later raakte uiteindelijk ook het geslacht van het kindje bekend: Lena was in verwachting van een zoontje. Daarnaast keek de auteur ook al volop uit naar het vaderschap. ,,Mijn kind moet nog geboren worden, maar ik weet nu al dat ik die kleine graag ga zien”, klonk het destijds in Het Laatste Nieuws.

Brusselmans was verder ook van plan om na de bevalling een jaar niet te werken. ,,We moeten daar niet onnozel over doen: de kans dat ik nog leef wanneer mijn zoon dertig is, is minimaal. Ik moet zoveel mogelijk genieten van onze tijd samen.”

,,Momenteel kan ik het mij nog permitteren om mijn eigen agenda na te jagen. Maar wanneer onze zoon er eenmaal is, staan Lena en ik daar gelijkwaardig in. Het is niet de bedoeling dat mijn vriendin dan alle zorgen op zich neemt. Vanaf nieuwjaar tot midden 2024 ga ik niet werken, zodat we écht een team kunnen vormen.”

Volledig scherm Herman Brusselmans en partner Lena © Kristof Ghyselinck

Vervolgens kondigde Herman ook nog de naam van zijn zoontje aan. ,,Onze zoon zal Roman Brusselmans heten. Die naam ligt nu voor 99 procent vast”, liet hij in oktober vorig jaar weten. ,,Waarom zou je zo’n dingen niet zeggen? Ik vind het bullshit dat je dat niet bekendmaakt. Al heeft het koppel wel even liggen zoeken naar de perfecte naam.

,,Toen we wisten dat het een jongen was, duurde het een tijdje voor we de perfecte naam vonden. Maar Roman vonden we allebei meteen goed. Roman Brusselmans, ‘man’ op het einde, net zoals zijn vader.”