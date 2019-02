Het is een meisje! Elf weken oud ijsbeertje laat zich zien in Berlijnse zoo

Dat was ook de reden waarom de zoo geen idee had van het geslacht van het welpje. De afgelopen weken was via een cameraatje in de kraamkamer te zien dat het beertje actiever werd en zelfs de eerste voorzichtige stapjes zette. En dus werd het tijd moeder en dochter even uit elkaar te halen.



Nu duidelijk is dat het om een vrouwtje gaat, kan er ook worden nagedacht over een naam. Het publiek krijgt de ijsbeeraanwinst overigens nog niet te zien. Net als in het wild blijven de ijsberen tot aan het voorjaar in hun hol. Wie vader Wolodja wil zien, moet naar een andere dierentuin in de Duitse hoofdstad: Zoo Berlin.