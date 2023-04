‘Het wapen viel op de grond en ging per ongeluk af', man (30) in levensgevaar na ongeval met vuurwapen in Berendrechts café

In het Belgische dorp Berendrecht, net over de grens bij Ossendrecht, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 30-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt in café De Molengeest. Een 59-jarige caféganger had die avond een wapen op zak dat hij na verluidt aan enkele gasten had laten zien. Bij het buitengaan viel het wapen uit zijn zak en ging het af. “We hebben het bloed gestelpt tot de ziekenwagen kwam.”

Het is bijna onmogelijk om je voor te stellen, maar geen enkele buurtbewoner lijkt het schot vannacht te hebben gehoord. Vrijwel allemaal getuigen ze dat ze er los doorheen hebben geslapen en dat ze pas ‘s morgens vroeg zagen dat de parkeerplaats van café De Molengeest afgezet was met politielint en combi’s.

Toch was er wel degelijk commotie op die bewuste parkeerplaats. “Rond 4 uur vannacht is daar een schot gelost waarbij een 30-jarige man levensgevaarlijk gewond raakte,” aldus Willem Migom van de Antwerpse politie. “Vanzelfsprekend is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte is bij zijn woning gearresteerd.” Het gebruikte vuurwapen werd aangetroffen. “De afgevuurde kogel echter niet, ondanks de inzet van een explosievenhond. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nu onderzocht.”

Volgens de politie was de eigenaar van het vuurwapen bijzonder dronken op het moment van de feiten. “Maar op het eerste zicht lijkt er geen sprake te zijn van een conflict of een directe aanleiding voor het schot. Mogelijk is het wapen per ongeluk afgegaan. Het labo is ter plaatse geweest en de verdachte en het slachtoffer zullen nog verhoord worden over de gebeurtenissen.”

De verdachte is een 59-jarige man die tegenover het café woont. Hoewel café De Molengeest nog maar sinds anderhalve maand terug open is, en in handen van een nieuwe eigenaar, was de man al een aantal keer daar iets komen drinken. Peter Solie (49), kersverse uitbater van het café, wist alleszins wie hij was.

“Wij waren net aan het afsluiten en één van onze diensters kwam juist naar ons toe om de kassa af te geven,” vertelt hij. “Alle gasten die er toen nog zaten stonden op het punt naar buiten te gaan. De bewuste man had al de hele avond een zware revolver op zak. Bij het buitengaan is die uit zijn zak gevallen, op de grond terechtgekomen en daardoor afgegaan. Hij was dronken en vroeger op de avond liet hij het wapen al zien aan een paar gasten.”

Ook het slachtoffer was al enkele keren op café geweest bij hen. “Uiteraard hebben we hem onmiddellijk geholpen. We hebben de wonde verzorgd en het bloed gestelpt tot de politie en ziekenwagen arriveerden. Daarna hebben we nog de hele nacht meegewerkt met de politie. Het café mochten we tot 7.30 uur niet meer binnen. Dit is natuurlijk bijzonder ernstig voor hem. En bovendien voor ons niet de beste opening die we ons hadden kunnen wensen. Ongetwijfeld zal dat nog wel een weerslag hebben op onze klandizie.”

Volledig scherm De feiten speelden zich af op de parking van café De Molengeest. © Jasper Van Der Schoot

