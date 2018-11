Het wordt weer wat rustiger bij Parijse protesten

Na verluidt zijn er momenteel zo’n 8000 demonstranten op straat in Parijs en 23.000 in de rest van Frankrijk. Dat zijn er beduidend minder dan de bijna 300.000 mensen die vorige week op de been kwamen. Mogelijk zijn er nu minder mensen gekomen uit angst voor ongeregeldheden. Vorig weekend vielen er twee doden en 800 gewonden bij diverse confrontaties met de politie. In de via de sociale media uitgezette protesten geven Franse burgers in heel het land uiting aan hun boosheid over hogere benzineprijzen en een langere koopkracht. De demonstranten trekken ‘gele hesjes’ aan als een soort uniform van hun ongenoegen.