Hevige branden in Griekenland, Spanje en Slovenië

Tegelijkertijd zijn grote branden in het nationale park Dadia in het noordoosten van Griekenland en op het Egeïsche eiland Lesbos uit de hand gelopen, omdat een schadelijke mix van hittegolven en droogte het moeilijk maakte de vlammen te doven. Het dorp Dadia werd geëvacueerd en militairen en arbeiders kwamen in de benen om zogeheten brandgangen te snijden in het eiken- en dennenbos. Zo’n 320 brandweerlieden zijn er ingezet om de brand te bestrijden. Aan de zuidkant van het eiland Lesbos, waar al twee dorpen zijn geëvacueerd, zijn verschillende huizen en auto’s zijn in brand geraakt. Het eiland kampt met harde wind, die de vlammen verder aanwakkert.



Volgens de Griekse autoriteiten zijn momenteel vrijwel alle beschikbare blushelikopters en -vliegtuigen in heel Griekenland in gebruik. De afgelopen 24 uur werden volgens de brandweer 141 branden geregistreerd in het land. Voor sommige plaatsen worden temperaturen van 40 graden voorspeld, met weinig neerslag in de komende dagen.