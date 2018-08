Híer verstopte Jos Brech zich

In een hangmat, gespannen tussen twee bomen, naast een schommel en bij een kampvuur in de uitgestrekte bossen van centraal Catalonië verschool Jos Brech zich de laatste drie maanden. Eind mei klopte de Nederlander aan bij een commune waar yoga-retraites worden gehouden, diep verstopt in de heuvels rond het dorpje Castellterçol, op een uur rijden van Barcelona. Eerder zou hij in de bergen bij Terrassa, dichter bij Barcelona, hebben verbleven.

Gisterochtend kreeg de eigenaar van het huis, waar Brech hielp met talloze werkzaamheden, een telefoontje van de Spaanse politie, die de woning niet kon vinden, zo goed ligt hij verstopt, aan het einde van een moeilijk begaanbaar pad van vijf kilometer. ,,Ik wilde niet dat de politie ons kamp zou binnenvallen, dus maakte ik de afspraak dat ik de Nederlander naar een open plek zou meenemen,” vertelt de Argentijnse man aan het AD. Zijn naam wil hij niet in de krant.

De beelden van de arrestatie zijn door de Spaanse politie vrijgegeven. Daarop is ook deze eigenaar te zien, hurkend op de grond, de handen op de rug. Hij is echter niet gearresteerd. ,,Het was een gekkenhuis. Toen we op de afgesproken plaats aankwamen stormden iets van 20 man van speciale politie-eenheden vanachter de bomen en strobalen op ons af.”

Hij had Brech bewust meegelokt, onder het mom dat ze zouden gaan houthakken, om de rust in het kamp, waar ook veel kinderen verblijven, te kunnen bewaren. ,,Bovendien verbleef Jos net buiten het kamp, op de berg, en zou hij eenvoudig zijn ontsnapt als hij de politie had zien aankomen. Dan hadden ze hem nooit meer gevonden, of hadden ze honderden mensen moeten inzetten.”

Volledig scherm De beelden van de arrestatie van Jos Brech (voorgrond), met de eigenaar van het huis daarachter © POLICÍA NACIONAL

'Goed met kinderen'

De mensen van de commune die van de arrestatie weten – de kinderen zijn bewust niet ingelicht – werden volledig verrast door het nieuws over de achtergrond van de Nederlandse gast. ,,Jos deed hier heel veel werk. Wist alles van planten, zowel eetbaar als medicinaal. En hij kon goed met kinderen omgaan. Maar hij was wel een rare. Hij zei weinig. En wilde zich nooit in het dorp laten zien. Hij vertelde dat hij afscheid had genomen van de consumptiemaatschappij en al jaren over de wereld zwierf en in bossen woonde,” aldus een vrouw uit het kamp.

Brech wordt vanmiddag in het stadje Granollers voorgeleid, waar hij via een videoverbinding door de rechter van het Hof uit Madrid zal worden verhoord en gevraagd worden naar zijn medewerking aan een uitlevering aan Nederland.