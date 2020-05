Hier werden de coronamaatregelen versoepeld, maar óók weer teruggedraaid

Het was maandag een wat dubbele boodschap van de Franse onderwijsminister Jean-Michel Blanquer: over het algemeen was de heropening van 40.000 Franse basisscholen goed verlopen. Maar er waren ook 70 nieuwe coronagevallen te melden die direct te linken waren aan scholen: besmette leerlingen of leraren. De betrokken scholen moesten weer dicht. ,,Het is onvermijdelijk dat dergelijke dingen gebeuren, maar het is een minderheid en in bijna alle gevallen heeft de besmetting buiten de school plaatsgevonden”, aldus de minister in een radio-interview. ,,Door níét naar school te gaan, lopen kinderen een groter risico dan door het virus”, zei hij ook. Later deze maand wordt besloten of de Franse middelbare scholen eveneens weer open gaan.