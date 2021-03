‘Hij bewoog niet, hij sprak niet, hij had geen leven meer in zich’

UPDATE Dode en meerdere gewonden bij steekpar­tij in biblio­theek Vancouver

28 maart In Vancouver, in het westen van Canada, heeft een man zaterdag meerdere mensen aangevallen met een mes. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen en raakten zes anderen gewond, aldus de lokale politie. De verdachte is aangehouden, nadat hij vermoedelijk eerst zichzelf in zijn been stak. Volgens de politie handelde hij waarschijnlijk alleen en is er geen verder gevaar voor de bevolking.