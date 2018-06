Historisch moment nadert: Saoedische vrouwen na middernacht achter het stuur

Moordenaar van Franse studente dood aangetrof­fen in Belgische gevangenis

13:55 De Franse studente Louise Lavergne diende in 2015 een klacht in tegen haar bovenbuurman Patrick V. Met de aangifte werd niets gedaan, maar acht maanden later werd Louise dood in haar studentenkamer in Luik gevonden. V. heeft haar vermoedelijk gewurgd. Vandaag is de moordverdachte zelf dood aangetroffen in zijn cel.