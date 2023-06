Historische Navo-oefening zorgt ‘hoogstwaarschijnlijk’ voor verstoringen in Duits luchtverkeer

Met ongekend grootschalige vliegoefeningen wil de Navo laten zien dat het klaar is voor eventuele luchtaanvallen op het westerse bondgenootschap. In Duitsland, dat gastheer van de luchtoefening is, houden sommigen rekening met forse vertragingen en vluchten die uitvallen.

In de schaduw van de oorlog in Oekraïne maakt Duitsland zich op voor de grootste Navo-oefening uit het bijna 75-jarige bestaan van het bondgenootschap. Vanaf maandag nemen ongeveer tienduizend militairen en 250 vliegtuigen deel aan Air Defender 23, een grootschalige militaire oefening die tot 22 juni duurt. Ook Nederland is, als een van de 25 deelnemende lidstaten, van de partij.

In Duitsland heeft de krijgsmacht Bundeswehr drie sectoren aangewezen waarin de vliegoefeningen moeten plaatsvinden. Terwijl de brullende straaljagers met name over de Noordzee zullen vliegen, zijn ze eveneens te horen en te zien in de zuidelijke deelstaten Rijnland-Palts en Beieren, net als tussen de Oostzee en de Oost-Duitse deelstaat Saksen. Twee corridors maken het doorvliegen naar Estland en Roemenië mogelijk.

Air Defender 23 is in meerdere opzichten bijzonder. Het is de grootste oefening sinds de Tweede Wereldoorlog om te testen hoezeer het westen voorbereid is op een aanval van buitenaf. En dan uitgerekend in Duitsland, waar defensie en oorlog tot voor kort vieze woorden uit een onaangenaam verleden waren. De Zeitenwende, de historische hervorming van de Duitse buitenland- en defensiepolitiek als antwoord op de Russische invasie in Oekraïne, heeft daar rap verandering in gebracht.

Stafchef Ingo Gerhartz van de Duitse Luchtmacht geeft een persconferentie voor een vliegtuig dat voor de gelegenheid in Amerikaans-Duitse kleuren is geschilderd.

De voorbereidingen van Air Defender 23 namen jaren in beslag. Door de oorlog in Oekraïne heeft de luchtoefening meer urgentie en status gekregen. ‘We laten zien dat het territorium van de Navo een rode lijn is, dat we bereid zijn dat tot iedere centimeter te verdedigen’, zei Ingo Gerhartz, de Duitse luitenant-generaal van de Duitse luchtmacht. Het is een manier om eenheid te tonen tegenover Rusland, al werd dat niet zo expliciet gezegd in aanloop naar de oefening.

De grootschalige Navo-oefening zal ‘hoogstwaarschijnlijk’ het luchtverkeer in en rondom Duitsland flink ontregelen, zo waarschuwt de Duitse vakbond Gewerkschaft der Flugsicherung. Volgens Eurocontrol moeten vakantiegangers rekening houden met vertragingen die bij elkaar opgeteld oplopen tot in totaal 50.000 minuten. Als gevolg daarvan kunnen honderd vliegtuigen, door de nachtelijke sluiting van luchthavens, niet landen, voorspelt de Europese luchtverkeersorganisatie. De luchthavens van Stuttgart, Düsseldorf en Hamburg kondigden aan de openingstijden te willen vervroegen.

‘Het kan leiden tot restricties voor het civiele luchtverkeer’, erkende de Duitse luitenant-generaal Gerhartz. ‘Maar we zullen de oefeningen afsluiten voor het begin van de zomervakantie in Duitsland.’ Onlangs legden landelijke stakingen van beveiligingspersoneel grote delen van het Duitse luchtverkeer plat.

Nederland levert ook zijn bijdrage aan Air Defender 23. Deze week keerden twaalf F-35-gevechtsvliegtuigen en F-16’s terug uit respectievelijk Noorwegen en Zweden, zo schreef commodore Johan van Deventer op Twitter. De twintig Nederlandse straaljagers doen mee aan de Navo-luchtoefening in Duitsland.

Ook een Turkse F-16 doet mee aan de oefening.