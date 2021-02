Hitlers ‘hoogstpersoonlijke wc-bril’ onder de hamer

Een veilinghuis in de Amerikaanse staat Maryland veilt volgende week naar eigen zeggen een van de meest opvallende relikwieën uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een houten wc-bril met deksel uit de badkamer van Adolf Hitler, melden Duitse media. Een ‘ondernemende’ Amerikaanse militair zou het hebben buitgemaakt in het Zuid-Duitse vakantiehuis van de nazileider, dat in 1945 door de geallieerden werd gebombardeerd.

De wit houten bril en deksel - beiden met craquelé-motief - zijn ruim 48 centimeter lang en bijna 41 centimeter breed. Ze zijn aan elkaar bevestigd met twee verchroomde stalen haken en bevestigingspennen. Er is al een bod van 5000 dollar (4.154 euro) en de verwachte opbrengst is 10.000 tot 15.000 dollar (8309 tot 12464 euro). De Amerikaanse militair Ragnvald C. Borch schroefde ze uit de porseleinen toiletpot in Hitlers Berghof, zijn tweede residentie op de Obersalzberg in Berchtesgaden, luidt het in de catalogus van het veilinghuis in Chesapeake City.

Borch, die vloeiend Duits en Frans sprak, was volgens de beschrijving een van de eerste Amerikanen die arriveerde bij de Berghof. Hij diende bij de militaire politie en moest contact onderhouden met de Franse Tweede Pantserdivisie, de eerste geallieerde troepen die het landgoed bereikten. Volgens een gedetailleerde herkomstbrief ondertekend door de zoon van Borch, kreeg zijn vader bij aankomst te horen: ‘Pak wat je wilt’. Hij begaf zich daarop naar de slaapkamer van Hitler, waar hij zijn oog liet vallen op een kogelwerend vest uit de Eerste Wereldoorlog en twee olieverfschilderijen. Daarna zag en verwijderde de Amerikaan de wc-bril met deksel. Toen een collega hem vroeg wat hij daar nou mee moest, antwoordde Borch volgens diens zoon: waar denk je dat Hitler zijn reet afveegde?

Echtheid

Het opmerkelijke voorval wordt volgens het veilinghuis genoemd in het boek Hitler’s Mountain, waarvan de koper van de wc-bril gratis een exemplaar krijgt. Volgens de zoon van Borch was het voor zijn vader als militaire politie gemakkelijk om zijn souvenirs naar zijn toekomstige vrouw in de Verenigde Staten te sturen.

Bij de wc-bril zitten ook een originele foto van Borch met zijn collega bij het gebombardeerde huis van Hitlers privésecretaris Martin Bormann, een kopie van Borchs staat van dienst en een artikel dat in 2001 verscheen in een krant in New Jersey over de geschiedenis van ‘dit ongelooflijke relikwie’.

Hotel en bunkercomplex

Hitlers Berghof lag naast een hotel waar hij tijdens zijn vakanties hooggeplaatste nazi’s ontving. Het staat op een landgoed van 6700 vierkante meter met eromheen een Alpenpanorama en eronder een bunkercomplex. Dat deelde Hotel zum Türken met Hitlers voormalige vakantiehuis dat volledig werd verwoest door geallieerde bommen. Het hotel en bunkercomplex zijn anderhalve week geleden verkocht aan een ondernemersfamilie uit Berchtesgaden. De koopprijs is niet bekend. Sotheby’s International Realty, een franchisepartner van het bekende veilinghuis, bood het historische pand in februari vorig jaar aan voor 3,65 miljoen euro.

