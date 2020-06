Hitte, regen en lange rijen bij stembureaus Georgia

Topman fitnessbe­drijf CrossFit weg na omstreden uitlatin­gen over George Floyd

5:46 Oprichter en topman Greg Glassman van het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit vertrekt bij het bedrijf. Dat heeft hij dinsdag laten weten in een verklaring. Hij stapt op nadat hij in opspraak raakte vanwege een aantal omstreden uitlatingen over de dood van George Floyd. De uitvaart van de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam was dinsdag.