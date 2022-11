Hoe één journalist de wereld deed vrezen voor een Derde Wereldoorlog (en nu z’n baan kwijt is)

40 feestdran­ken vergelij­ken in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland: welk land is het goedkoopst?

Nu de feestdagen dichterbij komen, vullen veel mensen ongetwijfeld de drankvoorraad weer aan. De Belgische nieuwssite HLN deed onderzoek naar waar je het goedkoopste uit bent. Is Frankrijk net als voor water en frisdrank de ideale bestemming? Zijn Luxemburg en Nederland aanlokkelijker? Of is het toch voordeliger in België? HLN shopte in die vier landen 40 dranken, van aperitief tot degustief en alles daartussenin. Voor maar liefst 28 dranken was één buurland het allergoedkoopst per fles: ,,Met geregeld 12 tot soms zelfs 14 euro verschil - pér fles.”

