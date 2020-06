Hoe een portier en peutervader uitgroeide tot spil in Duitse megamisbruikzaak

Het moest een onvergetelijk Halloweenweekend met de kinderen worden. Jörg L., vader van een 2-jarige dochter, bestelde online lingerie in de kleinste maten. Bastian S., vader van een even oude dochter en een 5-jarige stiefzoon, ging voor een set met seksspeeltjes. In chatberichten bespraken de twee hoe ze hun kroost en ook het 3-jarige nichtje van S. konden verdoven alvorens seksueel te misbruiken. ,,We kunnen hen alcohol geven’’, opperde L. ,,Of chocolikeur’’, reageerde S. gekscherend. Want de twee bondgenoten beeldden zich in dat ze een ijzeren principe hadden: we gaan zover als de kinderen willen.