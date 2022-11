Hoe één raket voor barstjes zorgt in het front tegen de Russen

Videobeel­den tonen rookpluim en diepe krater vlak na raketin­slag in Pools grensdorp

Bij een incident met een raket in Polen, een buurland van Oekraïne, zijn dinsdag twee mensen omgekomen. Wie de raket heeft afgevuurd is nog niet vastgesteld, maar volgens de Amerikaanse president Joe Biden was dat waarschijnlijk niet het Russische leger. Oekraïense troepen hebben het projectiel mogelijk op een inkomende Russische raket afgeschoten.

16 november