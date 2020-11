Hoe een seksschandaal Joe Biden de helft van zijn macht dreigt te kosten

Update/video Ayda (3) gered na 91 uur onder het puin in Izmir, lichaam moeder geborgen

3 november Na 91 uur onder het puin hebben reddingswerkers vanochtend de 3-jarige Ayda Gezgin bevrijd. Het meisje zat klem onder de resten van een appartementencomplex in de Turkse stad Izmir, na de verwoestende aardbeving vrijdag. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en in goede gezondheid. Korte tijd later werd het lichaam van haar moeder geborgen.