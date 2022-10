Hoe een verborgen luik in Zillion speurders naar de zwarte boekhouding van clubeigenaar leidde: ‘In vier jaar liefst 310 miljoen frank aan zwarte omzet’

Stepper (18) in levensge­vaar na aanrijding door schoolbus in het Vlaamse Borgerhout

BORGERHOUT - Ter hoogte van het politiekantoor op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is rond 16.00 uur een ongeval gebeurd. Een achttienjarige jongeman stak de straat over op een elektrische step en werd aangereden door een schoolbus. De jongen is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

25 oktober