Hoe gaat de oorlog verder? ‘Poetin heeft ons steeds onaangenaam verrast’

video Mysterie van het Russische konvooi: waarom een 64 kilometer lange colonne boven Kiev stilstaat

Het 64 kilometer lange Russische konvooi staat al enkele dagen stil ten noorden van Kiev. Er doen veel verhalen de ronde over de reden van de stagnatie - ze zouden kampen met problemen met de bevoorrading, de voertuigen zouden vast zitten in de modder, de moraal van de Russische militairen zou laag zijn. Wat is er aan de hand? ,,Dit wordt een lange, bloedige slag.”

17:06