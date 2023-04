Hoe het Russische leger discreet soldaten wil werven om verliezen aan te vullen

Syriër (26) opgepakt voor neersteken mensen in sport­school Duis­burg

De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor een steekincident eerder deze week in een sportschool in Duisburg. Het gaat om een 26-jarige Syriër, schrijven Duitse media. Hij zou in de nacht van zaterdag op zondag in zijn woning in Duisburg zijn gearresteerd.